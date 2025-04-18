مظاهرات بمدن عربية تضامنا مع غزة ورفضا لاستمرار الإبادة

شهدت عواصم ومدن عربية عديدة مظاهرات حاشدة تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية متواصلة منذ 18 شهرا.

ففي اليمن، خرجت اليوم الجمعة، مظاهرات حاشدة في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمال غربي البلاد، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفضا للغارات الأميركية الأخيرة التي استهدفت ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، وأدت إلى مقتل 80 شخصا وجرح 150 آخرين.

وقالت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، إن توافدا جماهيريا كبيرا شهدته ساحة محافظة صنعاء ضمن مسيرة تحت شعار "ثابتون مع غزة في مواجهة التصعيد الأميركي الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن مدينة صعدة شهدت بدورها فعالية مماثلة.

وذكرت القناة أن المشاركين نددوا بالغارات الأميركية على ميناء رأس عيسى بالحديدة مساء الخميس، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات اليمنيين.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت الولايات المتحدة مئات الغارات على اليمن، ما أدى إلى مقتل 199 مدنيا وإصابة 427 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات صادرة عن جماعة أنصار الله، لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـالقضاء عليها تماما.

إعلان

مظاهرات بالمغرب

في المغرب، تظاهر الآلاف في عدة مدن بالمملكة عقب صلاة الجمعة للأسبوع الـ72، تضامنا مع الفلسطينيين وقطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من عام ونصف لعدوان إسرائيلي مستمر.

وأكد المشاركون في المظاهرات والوقفات التي نظمتها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، رفضهم لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة.

ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات شفشاون وطنجة ومكناس (شمال)، وتاوريرت وأغادير (وسط)، وتازة وجرادة (شرق)، والجديدة (غرب).

ورفع المشاركون في هذه الوقفات لافتات تدعم المقاومة الفلسطينية وصمود شعبها، كما نددوا بسياسة التجويع الممنهج والحصار الذي يتعرض له القطاع.

ونظمت الهيئة هذه المظاهرات للجمعة الـ72 على التوالي منذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومظاهرات في موريتانيا

وفي موريتانيا، تظاهر الآلاف بالعاصمة نواكشوط، اليوم الجمعة، رفضا لاستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف العدوان على الفلسطينيين.

وبدأت المظاهرة من أمام الجامع الكبير في نواكشوط بعد صلاة الجمعة، حيث رفع المشاركون علمي فلسطين وموريتانيا.

وردد المتظاهرون هتافات داعمة للفصائل في غزة ورافضة لاستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

ومن بين الهتافات التي رددها المتظاهرون "غزة تكتب النصر بدمائها"، و"غزة رمز المقاومة"، و"الصمت على استمرار الإبادة في غزة جريمة".

ودعت إلى هذه المظاهرة المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة، وهي منظمة غير حكومية معنية بتنظيم الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني.

وطالب المتظاهرون أيضا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة التي حمّلوها المسؤولية عن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقفة احتجاجية في العاصمة البلجيكية بروكسل تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وإحياءً ليوم الأسير الفلسطيني pic.twitter.com/XZphRM4xBW — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 18, 2025

إعلان

كما شهدت مدن أخرى مظاهرات مناهضة للحرب، ومنها العاصمة البلجيكية بروكسل التي شهدت وقفة احتجاجية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، كما نظم متظاهرون في العاصمة اليابانية طوكيو فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأدى العدوان الإسرائيلي منذ استئنافه على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، إلى استشهاد 1691 فلسطينيا وإصابة 4464 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع صباح الخميس.

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.