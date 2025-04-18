كتيبة جنين تستهدف آليات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون جبل العرمة

قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها فجرت عبوة بدورية إسرائيلية في واد السيلة بجنين في الضفة الغربية المحتلة، في حين اقتحم عشرات المستوطنين جبل العرمة بحماية جيش الاحتلال في بلدة بيتا جنوبي نابلس.

وذكرت كتيبة جنين أنها أوقعت إصابة مؤكدة في آليات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان فلسطينيان استشهدا مساء أمس الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة أوصرين، جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) "باستشهاد الفتى جهاد أدهم عبد الله عديلي (17 عاما)، والشاب سيف غسان جبر عديلي (19 عاما) برصاص الاحتلال، قرب بلدة أوصرين".

اقتحامات

في هذه الأثناء، قالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين انتشروا على قمة جبل العرمة في بلدة بيتا جنوبي نابلس وفي محيطه، حيث اقتحم بعضهم غرفًا تعود ملكيتها لمواطنين من البلدة كما اعتدوا على أراضٍ زراعية تحتوي على غرفة متنقلة.

ويعتبر جبل العرمة من المعالم الأثرية والطبيعية في البلدة، وشهد خلال السنوات الماضية مواجهات متكررة بين أهالي البلدة وقوات الاحتلال أثناء التصدي لمحاولات المستوطنين السيطرة عليه.

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وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 آخرين وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.