"ضربناهم بالنار والبارود".. سرايا القدس توثق قصف حشود الاحتلال برفح

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد من قصف مقاتليها جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتمت عملية قصف قوات الاحتلال المتوغلة في رفح بعدد من قذائف الهاون وصواريخ "107" قصيرة المدى، وفق ما ورد في فيديو السرايا.

وفي التفاصيل، استهدف قصف السرايا مقر قيادة وسيطرة تابعا لجيش الاحتلال بمخيم يبنا جنوبي رفح، في 12 أبريل/نيسان الجاري.

كما وثقت المشاهد قصف تمركز جنود الاحتلال وآلياته في منطقة موراغ الفاصلة بين مدينتي رفح وخان يونس، ويبلغ طولها 12 كيلومترا من البحر الأبيض المتوسط غربا حتى الحدود الشرقية مع غلاف غزة.

وسُمع في المقطع المصور -خلال تنفيذ عمليات القصف- صيحات التكبير التي أطلقها مقاتلو السرايا، في حين أكد أحد المقاتلين على ثبات المقاومة في ميدان القتال.

وقال في هذا الصدد: "ضربناهم بالنار والبارود، والمعنويات عالية"، مؤكدا أن المقاتلين "لن يبرحوا أماكنهم بإذن الله، وإن عادوا عدنا".

وكثفت فصائل المقاومة عمليات القصف لحشود الاحتلال في مناطق التوغل بمختلف أنحاء قطاع غزة، وكذلك زادت من وتيرة قصف مستوطنات غلاف غزة، إلى جانب إطلاق صواريخ استهدفت وسط إسرائيل وجنوبها.

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واستأنفت إسرائيل حربها غير المسبوقة على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي أبرمته مع المقاومة الفلسطينية في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، زج جيش الاحتلال بفرقه العسكرية في شمال القطاع ووسطه وجنوبه، في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه من المقرر السيطرة على مساحات واسعة من القطاع، وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية.