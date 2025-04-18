الصين تنفي تزويد روسيا بـ"أسلحة فتاكة"

أكدت الصين اليوم الجمعة أنها لم تزود روسيا بـ"أسلحة فتاكة" في الحرب مع أوكرانيا، رافضة اتهامات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي بهذا الشأن.

واتهم زيلينسكي أمس الخميس الصين بـ"تزويد روسيا بأسلحة والمشاركة في إنتاج بعض الأسلحة" على الأراضي الروسية.

ولم يفصّل الرئيس الأوكراني اتهاماته، لكنه أشار إلى "البارود والمدفعية"، مؤكدا كشف المزيد من المعلومات الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في وقت تزيد فيه كييف انتقاداتها لبكين التي أعلنت العام الماضي مبادرة لإنهاء الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا، لكنها لم تفلح في بلورة هذه المبادرة على شكل حل ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من 3 أعوام.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان "لم تزود الصين أي طرف في النزاع بأسلحة فتاكة، وتفرض رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج"، سواء المدني أو العسكري.

وأضاف جيان خلال مؤتمر صحفي "يدرك الطرف الأوكراني ذلك تماما، وذكرت علنا أن معظم قطع غيار الأسلحة التي تستوردها روسيا تأتي من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى".

وأكد أن الصين تعارض بشدة ما وصفها بالادعاءات التعسفية والمناورات السياسية.

اعتقال صينيين

وأعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي أنها اعتقلت مواطنيْن صينيين اثنين قالت إنهما كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي، وكان زيلينسكي اتهم الصين بـ"التورط" في النزاع، وهي اتهامات نفتها بكين ووصفتها بأنه "لا أساس لها".

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كما أكد الرئيس الأوكراني أن "مئات" المواطنين الصينيين يقاتلون في صفوف الجيش الروسي بأوكرانيا.

وتدعو الصين بانتظام إلى محادثات سلام واحترام وحدة أراضي كل البلدان، بما فيها أوكرانيا، لكنها لم تدن روسيا قط وعززت علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية مع موسكو منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022.

والصين متهمة بمساعدة روسيا في التحايل على العقوبات الغربية من خلال السماح لها بالحصول على المكونات التكنولوجية اللازمة لإنتاج المعدات الحربية.

وهي المرة الأولى التي يتهم فيها فولوديمير زيلينسكي الصين مباشرة بتزويد موسكو بأسلحة.