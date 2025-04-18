الصين تنفي تزويد روسيا "بأسلحة فتاكة"

أكدت الصين اليوم الجمعة أنها لم تزود روسيا "أسلحة فتاكة" في الحرب مع أوكرانيا رافضة اتهامات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي بهذا الشأن.

واتهم زيلينسكي أمس الخميس الصين بـ"تزويد روسيا أسلحة والمشاركة في إنتاج بعض الأسلحة" على الأراضي الروسية.

ولم يفصل الرئيس الأوكراني اتهاماته لكنه أشار إلى "البارود والمدفعية" مؤكدا كشف المزيد من المعلومات الأسبوع المقبل.

ويأتي ذلك في وقت تزيد فيه كييف انتقاداتها لبكين التي أعلنت العام الماضي مبادرة لإنهاء الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا إلا أنها لم تفلح في بلورة هذه المبادرة على شكل حل ينهي الصراع المستمر منذ أكثر من 3 أعوام.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان "لم تزود الصين أسلحة فتاكة يوما إلى أي طرف في النزاع وتفرض رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج" أي المدني والعسكري سواء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "يدرك الطرف الأوكراني ذلك تماما وذكرت علنا أن معظم قطع غيار الأسلحة التي تستوردها روسيا تأتي من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى".

وأكد الناطق أن الصين تعارض بشدة ما وصفها بالادعاءات التعسفية والمناورات السياسية.

اعتقال صينيين

وأعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي أنها اعتقلت مواطنين صينيين قالت إنهما كانا يقاتلان في صفوف الجيش الروسي، وكان زيلينسكي اتهم الصين بـ "التورط" في النزاع وهي اتهامات نفتها بكين ووصفتها بأنه "لا أساس لها".

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كما أكد الرئيس الأوكراني أن "مئات" المواطنين الصينيين يقاتلون في صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا.

وتدعو الصين بانتظام إلى محادثات سلام واحترام وحدة أراضي كل البلدان بما فيها أوكرانيا. لكنها لم تدن روسيا قط وعززت علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية مع موسكو منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022.

والصين متهمة بمساعدة روسيا في التحايل على العقوبات الغربية من خلال السماح لها بالحصول على المكونات التكنولوجية اللازمة لإنتاج المعدات الحربية.

وهي المرة الأولى التي يتهم فيها فولوديمير زيلينسكي الصين مباشرة بتزويد موسكو بأسلحة.