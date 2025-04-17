وزير الدفاع السعودي يلتقي خامنئي ويسلمه رسالة من الملك سلمان

سلّم وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان رسالة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى المرشد الإيراني على خامنئي في طهران.

وقال خامنئي إن العلاقة بين إيران والسعودية ستكون مفيدة لكلا البلدين، ويمكن أن يكمل بعضُهما بعضا، مؤكدا أنه "من الأفضل أن يتعاون الإخوة في المنطقة بدلا من الاعتماد على الآخرين".

وأضاف خامنئي، في منشور على منصة إكس، أن توسيع العلاقات مع السعودية له أعداء ويجب التغلب على الدوافع العدائية، مبديا استعداد طهران لذلك.

من جانبه، قال وزير الدفاع السعودي إن لقاءه مع المرشد الإيراني استعرض العلاقات الثنائية وناقش القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إنّ العلاقات الطيبة مع المملكة العربية السعودية تُحبط الأعداء وتُفرح الأصدقاء.

وأضاف باقري، خلال لقائه في طهران وزير الدفاع السعودي، أن علاقات القوات المسلحة الإيرانية والسعودية تشهد نموا وتطورا منذ توقيع اتفاق بكين.

وفي وقت سابق اليوم، وصل وزير الدفاع السعودي العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد عسكري، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

بتوجيه من القيادة.. سمو وزير الدفاع يصل العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.https://t.co/wfImCPC9zA#واس pic.twitter.com/H6dGttjYfy — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 17, 2025

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وتأتي الزيارة قبل محادثات مقررة مطلع الأسبوع المقبل بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الدفاع والوفد المرافق له وصلوا إيران في زيارة رسمية، غير محددة المدة.

وأضافت أن وزير الدفاع السعودي سيعقد خلال الزيارة عددا من اللقاءات لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما قالت وكالة الأنباء الإيرانية، إن وزير الدفاع السعودي وصل طهران على رأس وفد رفيع المستوى، مشيرة إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإيرانيين.

وزير الدفاع #السعودي يصل العاصمة الإيرانية #طهران في زيارة رسمية

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان. pic.twitter.com/ELiWJuXrpc — وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) April 17, 2025

وتعد زيارة خالد بن سلمان، الثانية التي يجريها مسؤول دفاعي سعودي رفيع المستوى إلى إيران منذ استئناف البلدين علاقاتهما الدبلوماسية في 2023.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أجرى رئيس هيئة أركان الجيش السعودي الفريق أول فياض بن حامد الرويلي، زيارة إلى طهران بدعوة من نظيره الإيراني، وبحثا فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، عاد التمثيل الدبلوماسي بين السعودية وإيران، لأول مرة منذ قطع العلاقات بين الرياض وطهران في 2016، ثم تم الاتفاق على استئنافها خلال مارس/آذار من العام ذاته.

وفي 10 مارس/آذار 2023، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، عقب مباحثات برعاية صينية في العاصمة بكين، بعد انقطاعها في 2016.