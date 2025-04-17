نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب يعارض خطة إسرائيلية لضرب مواقع نووية إيرانية، وذلك لمصلحة التفاوض على اتفاق مع طهران لوضع قيود على برنامجها النووي.

ووفقا لتقرير نشرته الصحفية أمس الأربعاء، فقد وضعت إسرائيل خططا لمهاجمة مواقع نووية إيرانية في مايو/أيار المقبل، وذكرت أن الهدف هو الإضرار بقدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر. لكن الرئيس الأميركي أبلغ تل أبيب قراره بعدم دعم أي هجوم على إيران.

وأوضحت نيويورك تايمز أن دعم الولايات المتحدة ضروري ليس فقط للدفاع عن إسرائيل أمام أي رد إيراني، بل أيضا لضمان نجاح الهجوم.

وبعد أشهر من الجدل الداخلي، اتخذ ترامب قرارا بالسعي إلى التفاوض مع إيران بدلا من دعم العمل العسكري.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران محادثات في سلطنة عمان السبت الماضي، وذلك للمرة الأولى خلال رئاسة ترامب، ووصف البلدان المحادثات بأنها إيجابية وبناءة.

ومن المقرر عقد جولة ثانية يوم السبت المقبل في روما بوساطة عمانية.

عراقجي يلتقي غروسي

وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي في العاصمة طهران.

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وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان الأربعاء، بأن عراقجي أكد ضرورة أن تقوم الوكالة بدورها المهني والفني في إطار واجباتها ومسؤولياتها من دون أن تتأثر بالضغوط غير العادلة من بعض الأطراف.

ودعا عراقجي الوكالة الدولية إلى اتخاذ موقف واضح وشفاف بشأن التهديدات التي تواجهها المنشآت النووية الإيرانية.

بدوره، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أهمية استمرار التفاعل والتعاون بين الوكالة وإيران.

وشدد غروسي على أهمية التشاور مع الأطراف الأخرى لخلق أجواء مواتية للمساعدة في حل القضايا القائمة.

ورحب بالمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، معربا عن دعم الوكالة لهذه المفاوضات وأن تستمر حتى التوصل إلى نتيجة إيجابية.