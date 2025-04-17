مقاومون يستهدفون الاحتلال في جنين وهجوم للمستوطنين بالخليل

استهدف مقاومون قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في موقعين قرب جنين، بينما نفذ مستوطنون هجوما مسلحا في الخليل بالضفة الغربية.

وقالت سرايا القدس-كتيبة جنين -في بيان- إن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية فجّروا عبوة ناسفة في دورية للاحتلال وحققوا إصابة بآليات الاحتلال في هذه البلدة الواقعة شمال غرب مدينة جنين شمالي الضفة.

من جهتها، قالت مصادر محلية إن مقاومين استهدفوا قوة إسرائيلية بعبوة ناسفة محلية الصنع في بلدة اليامون غرب جنين.

وكانت القوة الإسرائيلية اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين وأطلقت النار وقنابل الصوت باتجاه المواطنين، بحسب المصادر الفلسطينية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات، بينها عرّابة، جنوب جنين، وفقا للمصادر ذاتها.

وتأتي عمليات المقاومة والاقتحامات الإسرائيلية لهذه البلدات بعد يوم من اغتيال مقاومين من سرايا القدس بين قرية مسلية وبلدة قباطية جنوب جنين.

وتتعرض جنين ومخيمها منذ يناير/كانون الثاني الماضي لعدوان أسفر عن عشرات الشهداء ودمار كبير، فضلا عن تهجير معظم سكان المخيم.

#متابعة| قوات الاحتلال تطلق قنابل إنارة في أجواء قرية دير نظام شمال غربي مدينة رام الله. pic.twitter.com/uePp1IsNnM — فلسطين بوست (@PalpostN) April 17, 2025

إعلان

اقتحامات وإصابات

وفي تطورات ميدانية أخرى بالضفة، قالت مصادر للجزيرة إن شبانا فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال مساء اليوم عند مدخل قرية أوصرين جنوب شرق مدينة نابلس شمالي الضفة.

وكانت مصادر فلسطينية أفادت باندلاع مواجهات بين شبان وقوات إسرائيلية داخل القرية.

وفي نابلس أيضا، اقتحمت قوات إسرائيلية بلدتي عورتا وبورين، واحتجزت قوة إسرائيلية 3 شبان على حاجز المربعة جنوب المدينة.

وفي شمالي الضفة أيضا، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية وأغلقت محال تجارية فيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، وبالتزامن أفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجار كبير في مخيم طولكرم.

وفي تطور آخر، أجبرت قوات الاحتلال 7 عائلات على إخلاء منازلها الواقعة بمحاذاة جدار الفصل غرب بلدة زيتا شمال طولكرم.

كذلك شملت الاقتحامات قرية دير نظام شمال غرب رام الله وسط الضفة، حيث أطلقت القوات المهاجمة الرصاص وقنابل الصوت والغاز وقنابل إنارة في القرية، وفقا لمصادر فلسطينية.

عاجل | مستوطنون بحراسة قوات الاحتلال يهاجمون الفلسطينيين في خربة الركيز بمسافر يطا، جنوب الخليل. pic.twitter.com/XtWEBI7ZU1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 17, 2025

اعتداءات مسلحة

وفي سياق العدوان المستمر على الضفة الغربية، قال مصدر طبي للجزيرة إن فلسطينيا أصيبا برصاص مستوطنين في خربة الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر فلسطينية إن المصاب مزارع كان يعمل في أرضه حين تعرض لهجوم المستوطنين.

كما أفادت مصادر صحفية محلية بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار اليوم على متضامنين أجانب قرب قرية البرج غرب مدينة دورا جنوب الخليل.

وفي حادث آخر، أطلق جنود إسرائيليون النار لمنع فلسطينيين من الاقتراب من موقع اقتحمه مستوطنون في برك سليمان ببيت لحم.

إعلان

وفي محيط بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية تحت حماية الجيش الإسرائيلي والحرس التابع للمستوطنات.

وتصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين ضمن العدوان غير المسبوق الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على الضفة عقب عملية طوفان الأقصى.

وأسفر العدوان عن استشهاد نحو 950 فلسطينيا وإصابة 7 آلاف واعتقال أكثر من 16 ألفا وتهجير عشرات الآلاف من مخيمات شمالي الضفة، وفق لبيانات رسمية فلسطينية.