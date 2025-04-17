قتيل في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصا استشهد اليوم الخميس في غارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي البلاد.

وقالت مصادر لبنانية إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في عيترون، مما أدى إلى استشهاد شخص.

ونشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صورة لضحية الغارة، وقالوا إنه من بلدة بليدا.

وكانت مراسلة الجزيرة قد أفادت بأن مسيّرات إسرائيلية شنت غارتين على بلدتي عيترون وأم التوت في جنوب لبنان.

عاجل| مصادر لبنانية: شهيد في غارة للاحتلال على بلدة عيترون جنوب لبنان pic.twitter.com/Q1mxyONuU7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 17, 2025

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن طائرات إسرائيلية مسيّرة حلّقت بشكل مكثف منذ صباح اليوم الخميس في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية.

ووفقا لبنان وزارة الصحة اللبنانية، قتل 5 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان منذ أول أمس الثلاثاء.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف أمس الأربعاء عنصرين من حزب الله في الجنوب اللبناني، كما تحدث عن استهداف بنية تحتية تابعة له، وهدد مجددا بأنه سيعمل "ضد أي محاولات من حزب الله لإعادة بناء أو إقامة وجود عسكري تحت غطاء مدني" جنوب نهر الليطاني.

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وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن جيش الاحتلال نفذ عشرات الاغتيالات في لبنان، كما أنه ظل يحتل بعض المواقع في جنوبي لبنان.

وقالت الأمم المتحدة إنها أحصت مقتل 71 مدنيا على الأقل في لبنان بنيران إسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار.