عضو متطرف بالكنيست يقتحم الأقصى وبن غفير سعيد

اقتحم عضو متطرف بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) -اليوم الخميس- باحات المسجد الأقصى برفقة آلاف المستوطنين، وأدى ما يسمى "السجود الملحمي" وما لبث أن رحب بفعله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان إن "آلاف المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ومقبرة باب الرحمة في خامس أيام عيد الفصح اليهودي" الذي بدأ الأحد ويستمر أسبوعا.

وأضاف البيان أن عضو الكنيست المتطرف من حزب "الصهيونية الدينية" تسفي سوكوت أدى السجود الملحمي -وهو إلقاء الجسم على الأرض لناحية قبة الصخرة- في المسجد الأقصى المبارك.

وقال البيان إنه "كما اقتحم آلاف المستعمرين ساحة حائط البراق غربي المسجد الأقصى لأداء ما تسمى صلاة بركة الكهنة في خامس أيام عيد الفصح اليهودي".

عضو "الكنيست" من الصهيونية الدينية تسفي سوكوت يدنس المسجد الأقصى ويؤدي ما يسمى "السجود الملحمي". pic.twitter.com/EbRAh9uhD7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 17, 2025

طقوس تلمودية

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر محلية قولها "إن مستعمرين اقتحموا مقبرة باب الرحمة وأدوا طقوسا تلمودية تزامنا مع اقتحام المسجد الأقصى في انتهاك سافر لقدسية المقبرة".

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وتضم مقبرة باب الرحمة قبور عدد من الصحابة الكرام والعلماء والقيادات الإسلامية وشهداء الفتوحات الإسلامية، وتشكل امتدادا من باب الأسباط حتى نهاية السور الشرقي للمسجد الأقصى، وصولا إلى منطقة القصور الأموية جنوب المسجد.

وقال سوكوت في منشور على منصة إكس إنه "مع عظيم الامتنان للمعجزات والانتصارات ومع الصلاة من القلب من أجل عودة كل المختطفين وتحقيق نصر ساحق في الحرب".

كما يظهر في مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الإسرائيلية ملقيا بجسده على الأرض لناحية قبة الصخرة المشرفة التي يزعم اليهود أنها أقيمت على أنقاض الهيكل، وينفي المسلمون هذه المزاعم.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن بن غفير قوله في بيان "أنا سعيد برؤية عضو الكنيست تسفي سوكوت، مثل آلاف آخرين، ينحني ويصلي أيضا في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)". وأضاف "ما لم يُفعل خلال 30 عاما، يتم في عهدي، وأنا سعيد لأنني كنت محظوظا بنعمة الله لقيادة هذا التغيير الضخم".