عاجل | نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة: الولايات المتحدة شرعت في سحب مئات من قواتها من شمال شرق سوريا
17/4/2025-|آخر تحديث: 17/4/202511:13 م (توقيت مكة)
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين:
- الولايات المتحدة شرعت في سحب مئات من قواتها من شمال شرق سوريا
- الجيش الأميركي أغلق 3 قواعد تشغيلية صغيرة من أصل 8 في شمال شرق سوريا
- إغلاق القواعد الثلاث يخفض القوات في سوريا إلى نحو 1400 جندي
- قادة الجيش أوصوا بإبقاء 500 جندي أميركي على الأقل في سوريا
- قرار خفض القوات الأميركية بسوريا بدأ الخميس واستند على توصيات قادة ميدانيين
المصدر : نيويورك تايمز