الجيش الأميركي يسحب مئات الجنود من سوريا

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة شرعت في سحب مئات من قواتها من شمال شرقي سوريا.

وقال المسؤولون إن الجيش الأميركي أغلق 3 قواعد تشغيلية صغيرة من أصل 8 في شمال شرقي سوريا.

وأضافوا أن إغلاق القواعد الثلاث يخفض القوات في سوريا إلى نحو 1400 جندي.

وأوضح المسؤولون الأميركيون للصحيفة أن قادة الجيش أوصوا بإبقاء 500 جندي أميركي على الأقل في سوريا.

ونقلت نيويورك تايمز عن المصادر نفسها أن قرار خفض القوات الأميركية في سوريا بدأ الخميس واستند على توصيات قادة ميدانيين.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد نقلت الثلاثاء عن مصادر لم تسمها قولها إن إسرائيل حاولت منع الانسحاب الأميركي من سوريا لكنها فشلت في ذلك.