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عاجل | مراسل الجزيرة: شهيد وعدد من المصابين في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

17/4/2025-|آخر تحديث: 17/4/202509:09 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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