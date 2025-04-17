شام أبو الروس.. طفلة غزية تصارع لوحدها الموت بعد استشهاد عائلتها

تعد الطفلة الغزية شام أبو الروس واحدة من مئات القصص الإنسانية المؤثرة التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية، وتعطي نبذة عن حجم المعاناة والألم الذي يعيشه أطفال قطاع غزة.

وتخضع أبو الروس حاليا للعلاج من إصابات وحروق خطيرة في مستشفى ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس (جنوبي القطاع) إثر إصابتها في قصف إسرائيلي استهدف خيمة أسرتها في منطقة المواصي الساحلية.

وشام هي الناجية الوحيدة من بين أفراد أسرتها، إذ أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد جميع أفراد عائلتها.

وقال رئيس قسم الأطفال بمستشفى ناصر الطبي الدكتور أحمد الفرا إن حالة شام حرجة للغاية، وهي موجودة على جهاز التنفس الصناعي.

ووفق حديث الفرا للجزيرة، فإن معظم أفراد أسرة الطفلة استشهدوا حرقا، في حين تعاني هي من إصابة خطيرة في الأمعاء بسبب الشظايا، وهذا أجبر الأطباء على إجراء عدة عمليات جراحية واستئصال 90 سنتيمترا من الأمعاء.

وستعاني هذه الطفلة -حسب الفرا- مستقبلا صعبا ومشاكل كثيرة بسبب استئصال أجزاء كبيرة من الأمعاء، إضافة إلى معاناة مؤكدة على صعيد الامتصاص ونقص التغذية.

ولفت الفرا إلى أن قوات الاحتلال تستخدم أسلحة تتسبب بحروق بالغة الخطورة تؤدي إلى تفحم جثث الشهداء، مؤكدا أنه لا يمكن التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

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وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في فلسطين كاظم أبو خلف "إن 16 ألف طفل قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب"، أي بمعدل 27 طفلا يوميا.

وأضاف أبو خلف -في مقابلة مع الجزيرة- أن هناك ارتفاعا في عدد القتلى الأطفال في غزة منذ استئناف إسرائيل للحرب في 18 مارس/آذار الماضي، مشيرا إلى أن الحرب خلفت 39 ألف طفل يتيم في القطاع.

واستشهد أكثر من 51 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 116 ألفا بجروح منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.