سجن النائب السابق لرئيس الأركان الروسي 7 سنوات بتهمة الرشوة

قضت محكمة اليوم الخميس بسجن النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي 7 سنوات بتهمة تلقي رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إن الفريق فاديم شامارين (53 عاما) تلقى رشاوى بقيمة 36 مليون روبل (440 ألف دولار) بين عامي 2019 و2023 من مصنع في جبال الأورال يُنتج معدات اتصالات مقابل زيادة حجم العقود الحكومية الممنوحة للمصنع.

وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن شامارين أقر بالذنب. وجردته المحكمة من رتبته ومنعته من الخدمة العامة لمدة 7 سنوات.

واضطلع شامارين منذ عام 2020 بمسؤولية الإشراف على فيلق الإشارة المسؤول عن الاتصالات العسكرية بما يشمل ضمان سرية إشارات القيادة في ساحة المعركة.

وشامارين واحد من مجموعة مسؤولين عسكريين روس كبار متهمين بالفساد في سلسلة فضائح شملت أعلى مستويات المؤسسة العسكرية الروسية العام الماضي.

وتشير الملاحقات القضائية إلى سعي الرئيس فلاديمير بوتين للقضاء على الفساد وعدم الكفاءة والهدر في الميزانية العسكرية الروسية الضخمة، في حين تواصل روسيا حربها في أوكرانيا للعام الرابع.

وتشمل سلسلة الفضائح -وهي الكبرى التي تضرب الجيش الروسي منذ سنوات- قضايا جنائية ضد نواب سابقين لوزير الدفاع السابق سيرغي شويغو قبل تغييره في تعديل وزاري العام الماضي وتوليه منصب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي.

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وفي تعليق سابق على الاعتقالات في وزارة الدفاع، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تحارب الفساد بشكل منهجي، وهي عملية متواصلة وليست حملة.

وينص البند السادس من المادة 290 في القانون الجنائي الروسي على أن أقصى عقوبة على جرائم تقاضي رشوة بحجم ضخم جدا (أي لا تقل عن 11 ألف دولار) تصل إلى السجن 15 سنة.