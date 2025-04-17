روسيا ترفع حركة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية

أعلنت المحكمة العليا في روسيا، اليوم الخميس، أنها صادقت على رفع حركة طالبان من قائمتها للمنظمات الإرهابية، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فورا.

ومن شأن هذا القرار أن يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين موسكو وكابل المعزولة على الساحة الدولية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن القاضي المكلّف بالقضية قوله بعد جلسة مغلقة إن "القرار يدخل حيز التنفيذ فورا".

لكن هذا القرار لا يشكل اعترافا رسميا بحكومة طالبان من جانب موسكو في هذه المرحلة.

يذكر أن طالبان عادت لحكم أفغانستان في أغسطس/آب 2021، بالتزامن مع رحيل القوات الأميركية.

وبعد انهيار الجيش الأفغاني الذي كان مواليا لأميركا سيطرت طالبان على القصر الرئاسي في كابل، بينما سارعت الدول الغربية لإجلاء مواطنيها.

وطالبت الحركة في رسالة إلى الأمم المتحدة بتعيين المتحدث باسم مكتبها السياسي مندوبا، لـ"إمارة أفغانستان الإسلامية" لدى المنظمة الدولية، وطالبت بفتح سفارات أعضائها في العاصمة كابل.

وصادق مجلس الأمن الدولي يوم 17 مارس/آذار 2022، على قرار يقضي بإقامة علاقات رسمية مع أفغانستان بقيادة طالبان.