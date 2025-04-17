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جسر جوي غير مسبوق لنقل القنابل لإسرائيل وترامب لا يستعجل ضرب إيران

A U.S. C-17 sits at the Nevatim Air Base in the desert in Israel, Friday, Oct. 13, 2023. The aircraft arrived Friday with crates of American munitions for Israel. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, the second high-level U.S. official sent by President Joe Biden to visit Israel in two days, visited the base Friday afternoon and saw firsthand some of the weapons and security assistance that Washington rapidly delivered to Israel after it was attacked. (AP Photos/Lolita Baldor)
أميركا كثفت عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل خلال الأشهر الأخيرة (أسوشيتد برس)
17/4/2025

نقلت هيئة البث الإسرائيلية الخميس أن واشنطن تواصل نقل مئات القنابل إلى تل أبيب التي كشفت تسريبات عن استعدادها لتوجيه ضربة لإيران، في حين أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يستعجل الخيار العسكري.

وخلال 24 ساعة فقط هبطت في قاعدة "نيفاتيم" 9 طائرات شحن أميركية تحمل مئات القنابل، وفق الهيئة التي وصفت عمليات نقل الأسلحة بأنها جسر جوي غير مسبوق منذ سنوات.

وأضافت أن القنابل التي وصلت تهدف إلى تمكين إسرائيل من ضرب منشآت إيران النووية إذا فشل التفاوض بين طهران وواشنطن.

من جانبها، نقلت قناة "آي 24" الإسرائيلية -عن مسؤولين- أن ما كشفته نيويورك تايمز عن استعداد إسرائيل لتوجيه ضربة لإيران، يعد من أخطر التسريبات بتاريخ إسرائيل.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب يعارض خطة إسرائيلية لضرب مواقع نووية إيرانية، وذلك لمصلحة التفاوض على اتفاق مع طهران لوضع قيود على برنامجها النووي.

ووفقا لتقرير نشرته الصحفية الأربعاء، فقد وضعت إسرائيل خططا لمهاجمة مواقع نووية إيرانية في مايو/أيار المقبل.

وذكرت أن الهدف هو الإضرار بقدرة إيران على تطوير سلاح نووي لمدة عام أو أكثر. لكن الرئيس الأميركي أبلغ تل أبيب قراره بعدم دعم أي هجوم على إيران.

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وأوضحت نيويورك تايمز أن دعم الولايات المتحدة ضروري ليس فقط للدفاع عن إسرائيل أمام أي رد إيراني، بل أيضا لضمان نجاح الهجوم.

واليوم الخميس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ليس مستعجلا لشن هجوم على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية في روما يوم السبت.

وردا على سؤال بشأن تقرير صحيفة نيويورك، قال ترامب "لن أقول إنه تراجع. لست في عجلة من أمري للقيام بذلك لأنني أرى أن لدى إيران فرصة لتصبح دولة عظيمة".

المصدر : الصحافة الإسرائيلية

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