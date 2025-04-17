بوتين يستقبل أسرى سابقين بغزة في الكرملين ويُثني على حماس

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في الكرملين أسرى سابقين لأول مرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، معربا عن امتنانه لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لما وصفه بـ"العمل الإنساني" المتمثل في إطلاق سراحهم.

وضم اللقاء ساشا تروفانوف، الذي أُطلق سراحه في صفقة تبادل أسرى في فبراير/شباط الماضي، إلى جانب والدته يلينا وشريكه سابير كوهين، اللذين أُطلق سراحهما في صفقة سابقة.

وفي مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام الروسية الرسمية، ظهر بوتين وهو يقدم الزهور إلى يلينا وسابير ويصافح ساشا.

وخلال اللقاء قال بوتين إن إطلاق سراح المحتجزين في غزة، ومنهم تروفانوف، أصبح ممكنا "بفضل العلاقات الممتدة بين روسيا والشعب الفلسطيني".

كما شدد على أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها من أجل عودة باقي الأسرى من القطاع.

يشار إلى أن إسرائيل تقدر أن 59 أسيرا إسرائيليا لايزالون موجودين بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، في حين يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.