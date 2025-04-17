باريس تستضيف مفاوضات أوروبية أميركية بشأن أوكرانيا

بدأ مسؤولون أوروبيون وأوكرانيون محادثات في باريس، اليوم الخميس، لطرح وجهة نظر كييف على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث ستيف ويتكوف.

وقبل المحادثات التي تجري في الإليزيه التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلا من روبيو وويتكوف.

وتعكس الدبلوماسية عالية المستوى قلق أوروبا المتزايد من مبادرات أميركية تجاه موسكو، بعد إخفاق جهود الرئيس دونالد ترامب حتى الآن في التوصل لوقف لإطلاق النار في الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ نحو 3 سنوات.

وأشار ترامب -الذي قال مرارا إنه يهدف إلى إنهاء الحرب الأوكرانية بسرعة- إلى إحباطه من كل من موسكو وكييف، حتى مع تحول الإدارة الأميركية "إلى نهج يركز على استيعاب الرواية الروسية للصراع".

ووافقت أوكرانيا على مقترح وقف إطلاق نار من ترامب الشهر الماضي ورفضته روسيا.

واتفق الجانبان فقط على الحد من الهجمات على أهداف الطاقة وفي البحر. ويتبادل الجانبان الاتهامات بشأن مخالفة ذلك.

موقف أكثر صرامة

وتحمل كييف وحلفاؤها الأوروبيون موسكو مسؤولية رفض مقترح ترامب، ويأملون في إقناع واشنطن باتخاذ موقف أكثر صرامة.

وقال ترامب للصحفيين، الأحد الماضي، "أحاول وقف ذلك حتى نتمكن من إنقاذ الكثير من الأرواح".

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وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها "سيناقش الأطراف سبل تحقيق وقف إطلاق نار كامل، وإشراك قوة عسكرية متعددة الجنسيات لضمان استدامة السلام، ومواصلة تطوير البنية الأمنية لأوكرانيا، وضمان أمن بلدنا".

ووصف الكرملين اجتماعات باريس بأنها فرصة لويتكوف، الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة 5 ساعات الأسبوع الماضي، لإبلاغ الأوروبيين بوضع المحادثات التي تسعى إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.

وقال ويتكوف لشبكة فوكس نيوز -بعد الاجتماع مع بوتين- إن ما يريده بوتين من أجل تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا أصبح واضحا.

وذكر ويتكوف "أعتقد أننا على وشك تحقيق أمر بالغ الأهمية للعالم أجمع"، مضيفا أن هناك أيضا "فرصا تجارية واعدة للغاية" في العلاقات الروسية الأميركية.

لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم، اليوم الخميس، ويتكوف بـ"تبنّي الإستراتيجية الروسية" وبـ"نشر سرديات روسية".

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي، "أعتقد أنّ السيد ويتكوف تبنّى إستراتيجية الطرف الروسي. أعتقد أنّ هذا خطير جدا، لأنّه ينشر، بوعي أو بغير وعي، سرديات روسية".