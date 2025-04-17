اليونيسيف: 16 ألف طفل قتلوا في غزة و39 ألفا أصبحوا أيتاما

قال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في فلسطين كاظم أبو خلف إن 16 ألف طفل قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب، أي بمعدل 27 طفلا يوميا، مشددا على أن الوضع خطير في القطاع وأن الأمور "على حافة الهاوية".

وأضاف أبو خلف -في مقابلة مع الجزيرة اليوم الخميس- أن هناك ارتفاعا في عدد القتلى الأطفال في غزة منذ استئناف إسرائيل للحرب. وأشار إلى أن الحرب خلفت 39 ألف طفل يتيم في القطاع.

واستأنفت إسرائيل حرب الإبادة في غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي بعدما تنصلت من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنعت دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد الناطق باسم اليونيسيف أن على المجتمع الدولي ممارسة الضغوط لإدخال المساعدات إلى غزة، مشددا على أن المساعدات يجب ألا تكون ورقة مساومة.

ومنذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 استشهد أكثر من 51 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 116 ألفا بجروح.

وما يقارب نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة هم أطفال، وعلى مدى الشهور الـ18 الماضية أحالت الهجمات الإسرائيلية منازلهم إلى ركام ودمرت مدارسهم وخربت مرافق الرعاية الصحية الخاصة بهم.