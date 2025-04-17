عباس إلى سوريا في أول زيارة بعد سقوط الأسد

يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاصمة السورية دمشق غدا الجمعة، في أول زيارة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال السفير الفلسطيني لدى دمشق سمير الرفاعي، في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس إن عباس سيقوم بزيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه سيكون برفقة الرئيس الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ وعضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني.

وقال مجدلاني للوكالة إن "لقاء عباس بالشرع سيبحث العلاقة الثنائية المشتركة بين البلدين وكذلك التهديدات المشتركة".

وكان عباس قد التقى الشرع لأول مرة على هامش أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة في مارس/آذار الماضي.

وفي يناير/كانون الثاني السابق، زار وفد فلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى العاصمة السورية والتقى بالشرع.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بجنوبي سوريا، ووسعت احتلالها لهضبة الجولان السورية التي تحتل معظمها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

كما كثفت إسرائيل هجماتها الجوية مستهدفة مواقع عسكرية بأنحاء متفرقة من سوريا، وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يكون الجنوب السوري منزوع السلاح بشكل كامل.