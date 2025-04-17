الرئيس الصيني يكمل بكمبوديا جولته في جنوب شرق آسيا

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس إلى كمبوديا في زيارة رسمية تستغرق يومين تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها شي إلى كمبوديا منذ 2016، وتأتي ختاما لجولته في 3 دول بجنوب شرق آسيا شملت فيتنام وماليزيا.

وكان رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه وصف بكين مؤخرا بأنها "صديق مهم ولا غنى عنه لكمبوديا"، مشيرا إلى دورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ومن المتوقع أن يكون ملف التجارة من أبرز مواضيع النقاش بين الجانبين، خاصة في ظل أزمة رفع الرسوم الجمركية من قبل واشنطن على الصادرات الكمبودية.

وإضافة إلى الرفع المقترح بنسبة 10%، تواجه كمبوديا احتمال فرض ضريبة تصل إلى 49% على صادراتها نحو أميركا بعد انتهاء فترة التجميد التي تستمر 90 يوما.

وإلى جانب مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، من المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات.

وخلال زيارته لماليزيا الأربعاء، أبلغ الرئيس الصيني رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن الصين ستكون شريكا متعاونا وستقف مع جيرانها في جنوب شرق آسيا في أعقاب الصدمات الاقتصادية العالمية.

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وقال شي بعد لقاء مع إبراهيم إنه "في مواجهة الصدمات التي يتعرض لها النظام العالمي والعولمة الاقتصادية، ستقف الصين وماليزيا مع دول المنطقة لمكافحة التيارات الجيوسياسية"، مضيفا "سنحمي معا الآفاق المشرقة لأسرتنا الآسيوية".