استشهاد الأسير مصعب عديلي في سجون الاحتلال

أفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيان باستشهاد الأسير مصعب حسن عديلي البالغ من العمر 20 عاما من بلدة أوصرين جنوبي نابلس، قبل 3 أيام فقط من انقضاء مدة محكوميته.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين "يوم الأسير الفلسطيني" الموافق 17 أبريل/نيسان من كل عام، الذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) عام 1974، تكريماً لنضال الأسرى في السجون الإسرائيلية.​​​​​​​

وأكد النادي والهيئة الفلسطينيان -في بيان مشترك- أن عديلي الذي مضى عام على اعتقاله استشهد في مستشفى سوروكا الليلة الماضية.

وباستشهاد عديلي يرتفع عدد الشهداء الذين قضوا في السجون إلى 64 شهيدا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأكد البيان أن ارتفاع أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين سيأخذ منحى أكثر خطورة مع ارتفاع حجم التعذيب، والتجويع والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية التي يتعرضون لها وسط تعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية.

وبدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استشهاد عديلي يثبت مضي الاحتلال الصهيوني وإدارة سجونه الفاشية في انتقامها وتعذيبها للأسرى.

وأضاف بيان حماس أن استشهاد عديلي عشية يوم الأسير -ومع اقتراب نيله حريته حيث كان من المفترض أن يتحرر بعد 3 أيام- يؤكد أن جرائم الاحتلال لا تزال متصاعدة بحق الأسرى الفلسطينيين.

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ويحيي الفلسطينيون هذا العام "يوم الأسير" بينما تواصل إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي، يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- مما أدى إلى استشهاد أكثر من 950 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 فلسطيني وفق معطيات فلسطينية رسمية.