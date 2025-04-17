إعلام إسرائيلي: الشاباك يخشى رفض أجهزة الاستخبارات العالمية التعامل معه

واصل الإعلام الإسرائيلي مناقشة الأزمة المتصاعدة بين حكومة بنيامين نتنياهو وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، بعد اعتقال أحد العاملين في الجهاز بشبهة تسريب وثائق سرية لوزير، ولصحفي محسوب على اليمين.

واعتبر محللون أن الهجمة التي تستهدف الشاباك تأتي ضمن حملة لتجاهل قرار إقالة رئيس الجهاز رونين بار، التي أحدثت ضجة وسجالا قضائيا في إسرائيل.

فقد أكد مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ12 نير ديفوري، أن نتنياهو ألغى جلسة أمنية كانت مقررة بسبب رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حضورها في وجود رونين بار.

وكان من المقرر أن تناقش هذه الجلسة مواصلة القتال في قطاع غزة وصفقة الأسرى المطروحة حاليا، وفق ديفوري الذي قال إن من يتعامل مع هذه الأمور في الوقت الراهن يتصرف بانعدام تام لمسؤولية، ويمس فعليا بأمن الدولة.

الشاباك يخشى رفض التعامل معه

أما إور هيلر -مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13- فقال إن الشاباك يجري أكثر من 20 تحقيقا منذ بداية الحرب بشأن سرقة وثائق سرية، والتعامل مع وثائق سرية من قبل أشخاص ليسوا مخولين بذلك.

وتنطلق مخاوف الشاباك حاليا من احتمالية رفض مصادر وأجهزة استخبارية التعامل معه إذا عرفوا بوجود تسريبات لوثائق تخصه. كما يقول هيلر إن الشاباك لم يتعرض لمثل هذه الهجمة خلال التحقيقات التي أجراها خلال الفترة السابقة.

بدوره، اتهم نيسيم فايتوري، عضو الكنيست عن حزب الليكود، رئيس الشاباك بالرغبة في الحفاظ على منصبه وراتبه وليس مصلحة إسرائيل، واصفا الاتهامات الموجهة لنتنياهو بأنها "جزء من أكاذيب اليسار".

وأضاف "يجب طرد هؤلاء فورا ومحاكمتهم"، مؤكدا أنهم "سيحاكمون على ما فعلوه، وسيدفعون الثمن عندما نستبدل النظام القضائي ويصبح لدينا نظام قضائي منطقي وطبيعي".

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في المقابل، قال غاي بيليغ -محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12- إن القضية التي يناقشها الشاباك حاليا ليست عادية لأنها تتعلق بدخول جندي احتياط جاء للقيام بواجبه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم دخل نطاقا لا يجب أن يدخله.

ليس هذا وحسب، فقد قام هذا الجندي بجمع مواد وتوزيعها، وأجرى اتصالات مع صحفيين آخرين وكان يعتزم توزيع مواد أخرى.

نتنياهو يحاول تجاوز الألغام

أما يعرا شابيرا -مراسلة الشؤون السياسية في القناة الـ11- فقالت إن نتنياهو وجد نفسه في وضع صعب بسبب عدم قدرته على مواصلة الحرب دون التواصل مع بار، بينما كثيرون يطالبونه بمقاطعته بالمخالفة لقرار المحكمة العليا.

وأكدت أن الغالبية العظمى في مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) لا يتفقون مع سموتريتش في مسألة مقاطعة رونين بار، مشيرة إلى أن اثنين من أعضاء الكنيست قالا إنهما ربما يقاطعان رئيس الشاباك لاحقا وليس الآن.

وبالتالي، فإن سموتريتش هو الوحيد الذي يطالب بمقاطعة بار حاليا وهو موقف يرضي نتنياهو، كما تقول شابيرا، التي أشارت إلى احتمال إجراء رئيس الحكومة مشاورات أمنية غير رسمية بحيث لا يكون حضور رئيس الشاباك لها ملزما.

وبهذه الطريقة، يحاول نتنياهو تخطي الألغام، وتجاوز الدخول في صدام مع مسؤولي حكومته من جهة وعدم مخالفة قرار المحكمة العليا من جهة أخرى، لكن هذه الطريقة قد لا تصمد لأكثر من أسبوع أو اثنين، وفق شابيرا.