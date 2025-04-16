حماس: لن نقبل أي مقترح لا يوقف العدوان

قال ممثل حركة حماس في طهران خالد القدومي إن أي مقترح لوقف إطلاق النار لا يأخذ في الاعتبار مصالح شعبنا لن يكون قابلا للتنفيذ.

وشدد القدومي في لقاء سياسي نظمته أمس الثلاثاء جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني بطهران على وجود "إجماع بين أبناء شعبنا وفصائله الوطنية والإسلامية على رفض أي اتفاق لا يوقف العدوان كاملا ولا يضمن انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة ولا يحقق صفقة تبادل جادة".

وأضاف "في الوضع الراهن فإن كلمة كارثة لا تكفي لوصف الأوضاع الحرجة للغاية في غزة"، مشيرا إلى أن الإبادة الجماعية تجري بضوء أخضر من الولايات المتحدة ودول غربية.

وشدد القدومي على أن الأمر اليوم تجاوز مسألة إعلان موقف ودعم ومساندة لغزة، بل يجب اتخاذ خطوات عملية وتحركات ضاغطة وفاعلة في الدول الإسلامية نصرة لفلسطين، مؤكدا أن العديد من الدول العربية والإسلامية لم تتخذ أي خطوات عملية لوقف جرائم جيش الاحتلال.

واعتبر أن "المقاطعة العالمية والواسعة للكيان الصهيوني إحدى وسائل النضال المهمة والفاعلة في مواجهته ومحاصرته"، موضحا أن الكيان الصهيوني يسعى إلى احتلال مزيد من المناطق والأراضي الفلسطينية والعربية ومواصلة ارتكاب المجازر ضمن أهدافه لإقامة "دولة إسرائيل الكبرى".