مباحثات مرتقبة بين أمير قطر والرئيس الروسي في موسكو

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اجتماعهما في موسكو غدا الخميس عدة ملفات إقليمية ودولية.

وقال الكرملين إن المحادثات ستركز على "قضايا راهنة" وبالأساس تجارية، فضلا عن عدد من القضايا التي تحظى باهتمام دولي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين "سيجري بالتأكيد تبادل وجهات النظر بين بوتين وأمير قطر فيما يتعلق بالشؤون الأوكرانية.. وأمور إقليمية".

وأضاف أن "احتمالات الصراع كبيرة في المنطقة وتلعب قطر دورا كبيرا ومهما جدا في محاولات تسوية العديد من الأزمات".

من جانبه، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي لوكالة تاس الروسية للأنباء إن المناقشات بين أمير قطر والرئيس الروسي ستتناول ملفات أوكرانيا وسوريا وقطاع غزة، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بالطاقة، منها الغاز الطبيعي المسال.

وأضاف أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى "أزمة عالمية في سلاسل التوريد نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية".

وتابع الخليفي "يسهم حوارنا المستمر في هذا المجال في استقرار أسواق الطاقة، مما يدعم بدوره متانة الاقتصاد العالمي ويساعد في التغلب على أزمة سلاسل التوريد".

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وقامت قطر بجهود للوساطة بين روسيا وأوكرانيا أسفرت عن لمّ شمل عشرات الأطفال من البلدين مع عائلاتهم على مدى الأشهر الماضية بعدما فرقتهم الحرب.