عملية عسكرية إسرائيلية جنوبي جنين وسلسلة اقتحامات بالضفة

أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال تشن عملية عسكرية في عدة مناطق جنوبي جنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن وحدات خاصة إسرائيلية تسللت إلى جنوب المدينة بمركبات تحمل لوحات فلسطينية وحاصرت منزلين في بلدتي قباطية ومسلية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات مصحوبة بجرافة عسكرية نحو المنطقة لمساندة القوة الخاصة، وأطلقت الرصاص وقذائف حارقة نحو أحد المنازل المحاصرة، مشيرة إلى أن مروحية عسكرية شاركت في العملية.

في المقابل، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين إن مقاتليها "في سرية مسلية تصدوا لقوة مشاة صهيونية حاصرت منزلا في البلدة جنوبي جنين بالضفة الغربية".

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات خاصة من وحدة اليمام حاصرت مقاوما فلسطينيا تحصن داخل مبنى في بلدة قباطية بجنين واشتبكت معه.

كما أعلنت الإذاعة أن الجيش يواصل عملياته في منطقة جنين منذ الليلة الماضية واعتقل 4 فلسطينيين، بينهم اثنان من المطلوبين البارزين وفق وصفها.

في غضون ذلك أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل من مناطق مختلفة بالضفة منذ فجر اليوم.

جيش الاحتلال يواصل حاصر منزلا في بلدة مسلية جنوب جنين. pic.twitter.com/T6YZ3yUP6s — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 16, 2025

اقتحامات واعتداءات

يأتي ذلك بينما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابات واعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر محلية، بأن شابا فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، حيث اندلعت مواجهات تخللها إطلاق رصاص وقنابل الغاز السام.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين على حاجز بيت فوريك شرق نابلس، بعد أن عصبت أعينهما، واحتجزت المركبة التي كانا يستقلانها، دون معرفة هويتهما أو سبب احتجازهما.

الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لبلدة الزبابدة جنوب جنين تزامنا مع استمرار حصار منزل في بلدة مسلية. pic.twitter.com/FbVPu7PrH7 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 16, 2025

اعتقالات وهجمات

وفي مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا، بعد أن استدعته للتحقيق في معسكر سالم شمالي الضفة الغربية.

بالتزامن مع ذلك، هاجم مستوطنون إسرائيليون عددا من المواطنين الفلسطينيين في قرية كيسان شرقي بيت لحم، وأصابوا بعضهم بجروح ورضوض، واستولوا على قطيع من الأغنام يعود لأحد المواطنين الذي تعرض لضرب مبرح تسبب بإصابته بجروح ورضوض، في حين أصيب آخرون خلال محاولتهم التصدي للمستوطنين.

وتأتي هذه الاعتداءات والانتهاكات ضمن تصعيد ممنهج تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تشن يوميا حملات اقتحام مسلحة في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ترافقها أعمال تنكيل واعتقال، وإطلاق كثيف للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين.