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عاجل| أكسيوس عن مسؤول أميركي: دي فانس وهيجسيث وويتكوف يحذرون من أن الهجوم على إيران قد يؤدي لارتفاع أسعار النفط
16/4/2025-|آخر تحديث: 16/4/202504:58 م (توقيت مكة)
التفاصيل بعد قليل..
عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي: والتز وروبيو وجمهوريون يرون أن اللحظة سانحة لتفكيك برنامج إيران النووي ولو بالقوة
أكسيوس عن مسؤول أميركي: مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية يعتبرون إيران ضعيفة ويجب التصعيد ضدها
أكسيوس عن مسؤول أميركي: دي فانس وهيجسيث وويتكوف يحذرون من أن الهجوم على إيران قد يؤدي لارتفاع أسعار النفط
المصدر : الجزيرة