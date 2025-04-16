عاجل| أكسيوس عن مسؤول أميركي: دي فانس وهيجسيث وويتكوف يحذرون من أن الهجوم على إيران قد يؤدي لارتفاع أسعار النفط

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عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي: والتز وروبيو وجمهوريون يرون أن اللحظة سانحة لتفكيك برنامج إيران النووي ولو بالقوة

أكسيوس عن مسؤول أميركي: مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية يعتبرون إيران ضعيفة ويجب التصعيد ضدها

أكسيوس عن مسؤول أميركي: دي فانس وهيجسيث وويتكوف يحذرون من أن الهجوم على إيران قد يؤدي لارتفاع أسعار النفط