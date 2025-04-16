شاهد.. جندي أسير لدى السرايا يهاجم نتنياهو وترامب وبن غفير

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي -اليوم الأربعاء- مقطع فيديو لجندي إسرائيلي أسير لديها شن خلاله هجوما شرسا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويتعلق المقطع المصور بالجندي الإسرائيلي بارون بارسلافسكي (21 عاما) من مدينة القدس، حسب فيديو السرايا.

وحمّل بارسلافسكي رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية عدم إخراجه في صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية، وقال إن "دمي في رقبتك يا نتنياهو".

وأكد تساقط القنابل يوميا في قطاع غزة محذرا من سقوط إحداها على رأسه، وأضاف "غزة باتت مدمرة، ولم يبق منها شيء نهائيا".

وطالب نتنياهو بوقف الحرب التي وصفها بـ"الغبية" من أجل إعادة الأسرى المحتجزين في غزة، مشيرا إلى أن البديل هو الاستمرار في حرب "لن تعيد أحدا، وكل ما ستجلبه هو الموت والألم والدماء".

ووجه بارسلافسكي رسالة إلى نتنياهو مفادها أنه "لم يعد أسير واحد بالضغط العسكري"، مؤكدا أنه "لا توجد أي فرصة في هذا العالم ستخرجه من الأسر بالضغط العسكري"، وطالبه بالتوقف عن الكذب.

وحذره أيضا من مغبة الإقدام على عملية عسكرية تحت ذريعة استعادة الأسرى، كاشفا أن مقاتلي سرايا القدس سيفجرون المكان فور علمهم بوجود قوات عسكرية إسرائيلية.

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كما توسل إلى نتنياهو مطالبا إياه بإبرام صفقة تبادل، إذ قال "رجاءً أخرجني من هنا.. أوقف هذا الكابوس"، ثم تساءل منهارا "من أنت حتى تختار من يموت ومن يبقى حيا؟ أين فتوى فداء الأسرى؟ لماذا نترَك نموت هنا؟ ألسنا بشرا؟".

وندد بارسلافسكي بتركيز الحكومة الإسرائيلية اهتمامها للإفراج عن الجندي ألكسندر عيدان صاحب الجنسية الأميركية، وتساءل "من هو؟ هل هو أفضل مني؟ أنا لست مختطفا من الفئة زد (Z)".

وكشف أنه صوت في الانتخابات الأخيرة لِبن غفير الذي تولى لاحقا مسؤولية وزارة الأمن القومي "ليس لكي يتركه يموت في غزة".

وناشد الجندي الإسرائيلي الأسير الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعمل على إطلاق سراح الأسرى، متسائلا عن وعوده بإخراج المحتجزين الإسرائيليين فور توليه مقاليد الحكم، واستهجن أيضا عدم إصداره أوامر لإيقاف الحرب.

"جحيم يتجدد"

وسلط بارسلافسكي الضوء على معاناة الأسرى الإسرائيليين بغزة، وقال إنه يعيش منذ عام ونصف العام "جحيما وألما لا ينتهي"، بل يتجدد يوميا مع نقص الشراب والطعام.

وقال إن وضعه الصحي والجسدي "صعب ولا يمكن تصوره"، مشيرا إلى انتشار بقع حمراء في جسمه، إذ يحك جلده يوميا من دون أن يعلم ما المرض الذي يعاني منه.

وكشف أنه ينام والفئران والحشرات تمشي فوق رأسه وعلى أقدامه، مؤكدا أن "السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم ينتهِ بالنسبة إليه، بل استمر من دون شمس وهواء نقي".

وشدد الجندي الإسرائيلي الأسير على أن حياته انقلبت إلى ظلام دامس، ولا يجد ماء للاستحمام، مطالبا نتنياهو بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ومطلع مارس/آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة التي استمرت 42 يوما.

وتنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنفت الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 50 ألف شهيد منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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ونصت المرحلة الأولى من الاتفاق على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا (أحياء وأموات)، وهو ما أوفَت به الفصائل الفلسطينية، إذ أفرجت عن 25 أسيرا حيا و8 جثامين عبر 8 دفعات مقابل خروج قرابة ألفي أسير فلسطيني، بينهم مئات من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية.

ولا يزال هناك 59 أسيرا إسرائيليا محتجزا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة -وفق تقديرات إسرائيلية- في حين يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة عديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.