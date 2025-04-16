حماس تدعو لحراك عالمي لمحاكمة الاحتلال والإفراج عن الأسرى

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء إن تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال على رأس أولويات صفقة طوفان الأحرار، داعية إلى حراك عالمي "انتصارا لعدالة قضيتهم".

جاء ذلك في بيان للحركة على صفحتها على منصة تليغرام بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يحل يوم 17 أبريل/نيسان من كل عام، وقالت إن يوم الأسير الفلسطيني يحل "في الوقت الذي يصعّد فيه الاحتلال عدوانه وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضد أرضنا ومقدساتنا وشعبنا في قطاع غزة والضفة والقدس المحتلة".

وتابعت الحركة أنه "في ظل الواقع المأساوي الذي يعيشه نحو 14 ألف أسير -بينهم أطفال ونساء- ونحو ألفي معتقل/مختطف من قطاع غزة ممن اعترف العدو بوجودهم في سجونه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية، حيث ارتقى منهم 63 أسيرا ومعتقلا".

وأكدت حماس على أن قضية تحرير الأسرى من "سجون الاحتلال الصهيوني" ستبقى على "رأس أولوياتها في صفقة طوفان الأحرار وفاء لتضحياتهم وصمودهم"، و"أن جرائم الاحتلال ضد أسرانا وأسيراتنا لن تفلح في كسر عزيمتهم وإرادتهم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب، ولن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن".

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صمت دولي

وحمّلت الحركة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة آلاف المختطفين من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وجميع الأسرى في سجون الاحتلال، واستهجنت الصمت الدولي أمام استمرار جرائم الإعدام والقتل المتعمد الذي يتعرضون له.

وتابعت حماس أن العالم شاهد "كيف حرصت الحركة على حياة أسرى العدو، وتعاملت معهم بكل إنسانية وقيم حضارية، في حين تمارس حكومة الاحتلال الفاشية أبشع صنوف التعذيب والقتل المتعمد والإجرام بحق أسرانا وأسيراتنا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف والمواثيق الدولية".

ودعت الحركة "المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فضح جرائم الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في عموم الضفة والقدس والمختطفين من قطاع غزة، والعمل على ملاحقة مرتكبيها في المحاكم الدولية، والتحرك الفاعل للضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع الأسرى".

وجاء في البيان "ندعو جماهير شعبنا إلى مواصلة دعمهم ونصرتهم للأسرى، كما ندعو القوى والفصائل الفلسطينية كافة إلى توحيد الجهود والتكاتف لحماية الأسرى والدفاع عنهم وتحريرهم بالوسائل كافة، كما ندعو إلى إيلاء عوائل الأسرى وأبنائهم الاهتمام الذين يليق بمكانة الأسرى لدى شعبنا".