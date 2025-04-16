حاولا تهريب 5000 نملة.. كينيا تحاكم شابين من بلجيكا

اعتقلت السلطات الكينية شابين بلجيكيين وأحالتهما إلى القضاء بتهمة "قرصنة الحياة البرية" لحيازتهما أنابيب تحتوي على نحو خمسة آلاف نملة.

ومثُل الشابان، لورنوي دافيد وسيبي لوديفيكس، وهما في التاسعة عشرة من العمر، أمس الثلاثاء، لدى قاض في نيروبي بعد أن قالت السلطات، إنهما يسعيان لتهريب النمل إلى أسواق في أوروبا وآسيا، بينما قال الشابان، إنهما كانا يجمعان النمل للمتعة فقط، ولم يعرفا أنه غير قانوني.

وفي قضية جنائية منفصلة، وُجه اتهام أيضا إلى الكيني دينيس نجانجا والفيتنامي دو هانغ نجوين بالتهريب غير القانوني في نفس المحكمة، بعد توقيفهما وبحوزتهما 400 نملة.

وقالت خدمة الحياة البرية في كينيا، إن "التصدير غير القانوني للنمل لا يقوض حقوق كينيا السيادية على تنوعها البيولوجي فحسب، بل يحرم أيضا المجتمعات المحلية والمؤسسات البحثية من الفوائد البيئية والاقتصادية المحتملة".

وواجهت كينيا في الماضي تهريب أجزاء من الحيوانات البرية الكبيرة، مثل الأفيال ووحيد القرن وأنياب آكل النمل، ولكن القضايا ضد الأشخاص الأربعة تمثل "تحولا في اتجاهات التهريب، من الثدييات الكبيرة الشهيرة إلى الأنواع الأقل شهرة، ولكنها حاسمة بيئيا"، بحسب ما قالته خدمة الحياة البرية.

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وقُبض على البلجيكيين في مقاطعة ناكورو الكينية، التي تضم العديد من المتنزهات الوطنية. وقد عُثر على نحو خمسة آلاف نملة في دار الضيافة التي كانا يقيمان فيها، وكانت معبأة في 2244 أنبوب اختبار مليئة بالقطن للحفاظ على حياة النمل أشهرا.

وألقي القبض على الرجلين الآخرين في نيروبي، حيث عُثر على نحو 400 نملة في شقتيهما.

وقدرت السلطات الكينية قيمة النمل بمليون شلن كيني (7700 دولار)، علما أن أسعار النمل تختلف اختلافا كبيرا حسب النوع والسوق.