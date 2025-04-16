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ترامب: هارفارد مجرد مهزلة ولا تستحق التمويل

epa12033989 US President Donald Trump speaks at the Commander-in-Chief Trophy Presentation to the Navy Midshipmen - the United States Naval Academy, in the East Room at the White House in Washington, DC, USA, on 15 April 2025. EPA-EFE/Yuri Gripas / POOL
ترامب يسعى لفرض إشراف حكومي واسع على الجامعات بعد الحراك الطلابي الذي شهدته للمطالبة بوقف الإبادة في غزة (الأوروبية)
16/4/2025

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على جامعة هارفارد ضمن حملة إدارته على الجامعات التي شهدت حراكا ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مهددا بحرمانها من التمويل الفدرالي والإعفاء الضريبي بسبب رفضها الخضوع لإشراف حكومي واسع.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي إنه "لم يعد من الممكن اعتبار هارفارد مكانا لائقا للتعليم، ولا ينبغي إدراجها في أي من قوائم أفضل جامعات أو كليات العالم".

وأضاف أن "هارفارد مجرد مهزلة تعلّم الكراهية والغباء ولا ينبغي أن تتلقى تمويلا فدراليا بعد الآن".

ورفضت هارفارد محاولات ترامب لإجبارها على الخضوع لإشرافي حكومي واسع، على نقيض العديد من الجامعات الأخرى التي رضخت تحت وطأة ضغط شديد من البيت الأبيض.

علم فلسطين فوق تمثال جون هارفارد أبرز المتبرعين الأوائل للجامعة التي حملت اسمه (أسوشيتد برس)

وهدد ترامب أمس الثلاثاء بإلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح للجامعة باعتبارها مؤسسة تعليمية غير ربحية بعدما جمّد في وقت سابق معونات لها بقيمة 2.2 مليار دولار.

وطلب ترامب من الجامعة تغيير سياساتها بما في ذلك كيفية اختيار الطلاب والموظفين، وإخضاع برامجها وأقسامها الأكاديمية لعمليات تدقيق.

وأكد آلن غاربر رئيس هارفارد أمس الثلاثاء أن الجامعة "لن تتخلى عن استقلالها ولا عن حقوقها التي يكفلها الدستور".

ويصف ترامب وإدارته الإجراءات بحق الجامعات بأنها رد على ما يعتبرونها "معاداة للسامية" وتأييدا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في إشارة إلى الحراك الطلابي الواسع الذي شهدته الجامعات للمطالبة بمقاطعة إسرائيل وإرغامها على وقف حرب الإبادة على الفلسطينيين في غزة.

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المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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