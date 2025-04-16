حادث بحري شرقي عدن وأميركا تشن أعنف غاراتها على اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لحادث على بعد 106.9 كيلومترات شرقي مدينة عدن اليمنية، في أول حادث من نوعه تسجله الهيئة في المنطقة منذ عدة أشهر.

وأفادت الهيئة بأن طاقم السفينة بخير، وأنها واصلت طريقها نحو الميناء التالي، رغم تعرضها لمطاردة استمرت نحو ساعتين من قبل مجهولين على متن عدد من القوارب الصغيرة، تخللها إطلاق نار باتجاه السفينة.

وأضافت الهيئة أنها فتحت تحقيقا في الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية عن هوية السفينة أو المهاجمين المحتملين.

ولم تصدر جماعة أنصار الله (الحوثيين) أي تعليق حتى الآن حول الحادث الجديد الذي وقع شرقي عدن.

غارات أميركية واسعة

وفي سياق متصل، شنت الولايات المتحدة أعنف عملية عسكرية لها في اليمن منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، حيث استهدفت طائرات أميركية خلال الساعات الماضية أكثر من 50 غارة جوية على مواقع حوثية في محافظات متفرقة شمالي ووسط وغربي البلاد.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن الغارات استهدفت المواقع التالية:

مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار

جزيرة كمران بمحافظة الحديدة

مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء

مديرية آل سالم في صعدة

مديرية حرف سفيان في عمران

ومناطق أخرى في محافظتي مأرب والجوف

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وقالت الجماعة إن الهجمات الأميركية "لن تمر دون رد"، مؤكدة تمسكها بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة.

وتواصل جماعة الحوثي منذ أشهر استهداف سفن متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في محاولة لفرض "حظر بحري"، ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعبيرا عن دعمها للفلسطينيين.

بالمقابل، أصدر ترامب أوامر بشن هجوم عسكري واسع على الحوثيين، متوعدا "بالقضاء التام" عليهم في أعقاب تصاعد هجماتهم على السفن الأميركية والإسرائيلية في البحر الأحمر، واستمرارهم في استهداف مواقع داخل إسرائيل.