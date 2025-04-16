السرايا تبث مشاهد لقصف محور نتساريم والسيطرة على مسيّرتين إسرائيليتين

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من قصف مقاتليها برشقة صاروخية قوات للاحتلال الإسرائيلي شرق محور نتساريم والسيطرة على طائرتين مسيّرتين من نوع "كواد كابتر".

وأظهرت المشاهد بعض مقاتلي السرايا وهم يقومون بتجهيز واستهداف قوات الاحتلال برشقة صاروخية، والسيطرة على الطائرتين المسيّرتين.

وتأتي عملية السرايا التي نُفذت في 12 أبريل/نيسان الجاري بالتزامن مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازره في مختلف مناطق غزة، واستمرار سياسة التجويع التي يمارسها ضد الغزيين.

وكانت سرايا القدس بثت مشاهد توثق قنص مقاتليها أحد قناصي الاحتلال الإسرائيلي كان يعتلي تلة المنطار في الشجاعية شرقي غزة، وينفذ عمليات قنص للمدنيين الغزيين.

كما تمكن مقاتلو السرايا في بداية الشهر الجاري من الاستيلاء على طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين من طراز "إيفو ماكس" شمال قطاع غزة، حيث بثت السرايا لقطات كانت الأولى من نوعها منذ استئناف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

واستأنفت إسرائيل حربها غير المسبوقة على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد تنصلها من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار الذي أبرمته مع المقاومة الفلسطينية في يناير/كانون الثاني الماضي.

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وترد فصائل المقاومة على المجازر الإسرائيلية برشقات صاروخية وبعمليات قنص وتفجير منازل مفخخة وعبوات ناسفة.