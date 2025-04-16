الحوثيون: سلسلة غارات أميركية على صنعاء والجوف

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن بأن الطيران الحربي الأميركي شن مساء اليوم الأربعاء سلسلة غارات على صنعاء والجوف شمالي البلاد، خلفت قتيلا واحدا على الأقل.

وقالت قناة المسيرة التابعة للجماعة إن 14 غارة استهدفت منطقة الحفا بمديرية السبعين في صنعاء، كما وقعت غارات أخرى على مديريات الثورة وبني حشيش ومناخة ونهم في العاصمة.

وأفاد الإعلام الحوثي بمقتل شخص جراء القصف الجوي على حي النهضة السكني في مديرية الثورة.

وكذلك، استهدف الطيران الحربي الأميركي مديرية الحزم في محافظة الجوف، وفقا لوسائل الإعلام الحوثية.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة على اليمن، إذ توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين بالقضاء عليهم، وحذر إيران من مواصلة دعمها لهم.

وقال الحوثيون إنهم ردوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، شنّ الحوثيون -تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل، كما استهدفوا سفنا مرتبطة بها في البحر الأحمر.