"الجنائية الدولية" تطلب من المجر توضيحا بشأن اعتقال نتنياهو

دعت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، المجر إلى تقديم توضيح بشأن فشلها في اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت المحكمة، في بيان، إنها دعت المجر إلى تقديم مذكرة توضيحية حتى 23 مايو/أيار المقبل، بشأن فشلها في الامتثال لمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة سابقا بحق نتنياهو في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأوضحت المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي الهولندية) أن نتنياهو وصل إلى المجر في الثالث من أبريل/نيسان الجاري، وبقي هناك حتى السادس من من الشهر ذاته.

ولم تعلق السلطات المجرية فورا على الطلب الذي تقدمت به المحكمة اليوم.

وأشارت المحكمة إلى أن الدعوة جاءت وفقا للبند 109 (3) من لائحة المحكمة، ووفقا للمادة 87 (7) من النظام الأساسي لمعاهدة روما. وقالت إنه بعد التأكد من وصول نتنياهو إلى المجر في الثالث من أبريل/نيسان الجاري، أحالت إلى بودابست طلبا لاعتقال نتنياهو، الأمر الذي لم تمتثل له المجر.

وقبل وصول نتنياهو إلى بودابست، دعت "الجنائية الدولية" المجر إلى اعتقال نتنياهو، موضحة أنه وفقا لمعاهدة روما، فإن الدول الأطراف بالمعاهدة (120 دولة) ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة.

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وقبل أيام، أعلنت حكومة المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وتعد المجر أول دولة أوروبية يزورها نتنياهو، منذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه، والتي غادرها متوجها إلى الولايات المتحدة، التي ليست عضوا في المحكمة.

وإلى جانب المجر، أعلن قادة دول أخرى أعضاء بالمحكمة، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، أنهم لن يعتقلوا نتنياهو إذا زار بلدانهم، في حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.