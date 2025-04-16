الاحتلال يكثف الغارات على شمال غزة ويتوعد بمزيد من التصعيد

كثّفت إسرائيل اليوم الأربعاء غاراتها على أحياء مدينة غزة ومناطق أخرى شمالي القطاع مما أسفر عن شهداء، بينما توعد قادتها بتصعيد العمليات العسكرية.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 19 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

واستهدفت طائرات الاحتلال صباح اليوم منزلا في منطقة الشعف شرقي غزة مما أسفر عن 3 شهداء ومصابين.

وفي وقت مبكر اليوم، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي التفاح شرقي غزة مما أسفر عن استشهاد 10 أشخاص.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم حيّي الشجاعية والزيتون شرقي وجنوبي مدينة غزة.

اللحظات الأولى لقصف الاحتلال منزلاً لعائلة حسونة في حي التفاح شرق مدينة غزة pic.twitter.com/pcALbdLd4k — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 16, 2025

والليلة الماضية، استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيام تؤوي نازحين في ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

من جهتها، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون فجر اليوم إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا بمنطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وفي الأيام القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الغارات الجوية على مدينة غزة بعد أن تركز القصف في الآونة الأخيرة على جنوبي القطاع.

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ويأتي هذا التصعيد مع إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته في أحياء غزة الشرقية، وخاصة في الشجاعية والتفاح والدرج، بهدف زيادة مساحة ما يصفها بالمنطقة الدفاعية.

ومساء أمس، استشهدت طفلة جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على منزل في محيط مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس، بينما أعلن الدفاع المدني انتشال شهيدين وجرحى إثر استهداف خيمة نازحين عند البوابة الشمالية لمدينة أصداء القريبة.

وصباح اليوم، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على وسط مدينة رفح. بعد أن كان جيش الاحتلال نفذ فيها عمليات نسف جديدة للمباني الليلة الماضية.

وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق أنه طوق رفح بالكامل وسيطر على ما يسمى محور موراغ بينها وبين خان يونس.

وفي وسط القطاع، استشهد اليوم فلسطيني يعمل طباخا في تكيّة (مطبخ تديره جمعية خيرية) جراء قصف على مخيم مخيم النصيرات، وكانت المدفعية الإسرائيلية استهدفت قبل ذلك شمال مخيمي النصيرات والبريج، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم إن 25 شهيدا و89 مصابا وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يرفع الحصيلة منذ استئناف الحرب الإسرائيلية على القطاع في 18 مارس/آذار الماضي إلى 1652 شهيدا وما يقرب من 4400 مصاب.

تهديد بالتصعيد

في غضون ذلك، هددت إسرائيل بتوسيع نطاق توغلاتها في قطاع غزة في إطار ما تصفه بتكثيف الضغط على حركة حماس.

وتوغلت قوات الاحتلال في محاور جديدة شرقي مدينة غزة بعد أن تحدثت سابقا عن عزل مدينة رفح الواقعة جنوبا.

كما تنفذ القوات الإسرائيلية توغلات شمالي القطاع، وتحديدا حول بيت لاهيا وبيت حانون بعد أن هجّرت آلاف السكان من عدة أحياء بالمنطقتين.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم عن مسؤولين أمنيين أن الجيش سيطر حتى الآن على حوالي 30% من أراضي قطاع غزة.

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من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم إن مئات الآلاف من سكان غزة خرجوا من أماكنهم وجرى ضم أراض في القطاع إلى ما سماها المنطقة العازلة.

وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في ما وصفها بالمناطق الآمنة عازلا بين من سماهم الأعداء والبلدات الإسرائيلية في كل ظرف دائم أو مؤقت.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه زار أمس الثلاثاء شمالي القطاع غزة برفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان إيال زامير.

ونقل المكتب عن نتنياهو قوله إن حكومته مصرة على تحقيق أهداف الحرب والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وإن حركة حماس ستتلقى مزيدا من الضربات.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير زار حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وصدّق على خطط عسكرية هجومية ودفاعية لاستمرار القتال.

وخلال الزيارة، قال زامير إن قوات الجيش تقود حربا متعددة الجبهات وتعمل وفق اعتبارات عملياتية فقط. مضيفا أن هدف الحرب في غزة هو الدفاع عن إسرائيل وإعادة من وصفهم بالمخطوفين وإخضاع حماس.