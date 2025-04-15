وزير خارجية رواندا يشيد بوساطة قطر لحل النزاع مع الكونغو

أكد وزير الخارجية الرواندي أوليفييه جان باتريك ندوهونغيره -اليوم الثلاثاء- أن المحادثات التي انطلقت في الدوحة في 18 مارس/ آذار الماضي، بلقاء جمع الرئيس الرواندي بول كاغامي ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، قد أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو إحلال السلام في شرق الكونغو.

وقال ندوهونغيره للجزيرة- على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا- إن هذه الاجتماعات خطوة أولى نحو تحقيق السلام، وأشاد بدور قطر في جهود الوساطة، مؤكداً أن بلاده تدعم بقوة مساعي الدوحة لحل النزاع مع الكونغو.

أشاد المسؤول الرواندي بالعلاقات الثنائية المتنامية مع دولة قطر، وأشار إلى أنها شراكة قوية بين رواندا والخطوط الجوية القطرية، واستثمار قطري في مشروع بناء مطار بوغيسيرا الجديد الواقع على بُعد 25 كيلومترًا جنوب العاصمة كيغالي.

وأكد أن العلاقات بين قطر ورواندا علاقات ممتازة، وقال إنها ستتواصل في جميع القطاعات.

وأكد ندوهونغيره أن بلاده ترفض أي ضغوط أو تهديدات خارجية تمس سيادتها، وقال إن رواندا تملك بدائل في حال تعليق التعاون أو فرض إجراءات عقابية ضدها.

وقال ندوهونغيره إن العقوبات الغربية المفروضة على رواندا غير فعالة ولا تخدم السلام بل تمنح حكومة الكونغو الديمقراطية مزيدًا من التشجيع وتعرقل عملية التوصل إلى حل سياسي سلمي.

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وجدد ندوهونغيره تأكيده أن رواندا ستواصل حماية مصالحها الوطنية ولن تخضع لأي ابتزاز سياسي.

وكشف الوزير الرواندي عن تقدم ملحوظ في المحادثات التي تُعقد في العاصمة القطرية الدوحة منذ 18 مارس/آذار الماضي، واعتبر أن اللقاء شكّل نقطة انطلاق لاجتماعات فنية بين الحكومتين، إلى جانب لقاءات مع ممثلي حركة إم 23 المتمردة مما يُشكل زخمًا حقيقيًا نحو السلام.

وفي أول مشاركة لوزير خارجية جيبوتي عبد القادر حسن في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي، أجرى محادثات مع نظيره الرواندي، حيث عبّر الجانبان عن ارتياحهما لهذا اللقاء، وبحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وتنسيق الجهود في إطار الاتحاد الأفريقي لمواجهة التحديات.

وفي تصريحات خاصة للجزيرة، قال وزير خارجية رواندا إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، مشيرًا إلى أن وزير خارجية جيبوتي حديث العهد في تولي حقيبة الخارجية، وأكد أن رواندا تعطي الأولوية لعلاقاتها مع جيبوتي.

وأضاف ندوهونغيره أن وزير خارجية جيبوتي السابق محمود علي يوسف تولى رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، كاشفًا عن انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين رواندا وجيبوتي الشهر المقبل، مؤكدًا أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال هذه اللجنة.