وزير الدولة بالخارجية القطرية يلتقي المبعوث الفرنسي إلى لبنان

التقى وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي اليوم الثلاثاء مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان الذي يزور الدوحة حاليا.

وقالت الخارجية القطرية في بيان إنه تم خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في لبنان".

وأضافت أن الخليفي جدد خلال اللقاء "موقف دولة قطر الثابت في دعم الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق، مؤكدا استمرارها في مساندة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على وحدة لبنان وأمنه واستقراره".

ووصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الدوحة اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية، وقال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية إن هذه الزيارة "ستساهم في تطوير العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة".