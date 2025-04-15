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هل يجب على المقاومة بغزة نزع سلاحها؟ المغردون يجيبون

عناصر مسلحة من كتائب القسام تشارك في الجنازة
عناصر من كتائب عز الدين القسام (الجزيرة)
15/4/2025

تلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -أمس الاثنين- مقترحا جديدا من الوسطاء لوقف الحرب على غزة يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين في الأسبوع الأول من الاتفاق، بالإضافة إلى تهدئة مؤقتة لمدة 45 يومًا مقابل إدخال الطعام والإيواء.

كما ينص على تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين، الأحياء والأموات، نهاية اليوم الـ45 لتمديد الهدنة وإدخال المساعدات. ويتضمن المقترح شرطا صريحا بنزع سلاح المقاومة، مع إشعار من الوسيط المصري يفيد بأن أي اتفاق لوقف الحرب لن يتم دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة.

وقد أثار هذا المقترح حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طرح النشطاء عدة تساؤلات، أبرزها: ما طبيعة السلاح الذي تملكه المقاومة في غزة ويثير رعب إسرائيل إلى هذه الدرجة؟

فقد عبّر بعض المغردين بأن غزة لا تمتلك أي نوع من السلاح الثقيل مثل الطائرات الحربية أو الدبابات أو الصواريخ الباليستية أو المسيّرات النوعية. وأكدوا أن الأسلحة الموجودة في غزة تُصنف ضمن نطاق السلاح الدفاعي الخفيف وفق القانون الدولي، وتشمل العبوات ناسفة وقذائف "آر بي جي" وصواريخ "الياسين" و"الغول" المصنعة محليًا.

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واعتبر هؤلاء أن وضع شرط نزع السلاح لإنهاء الحرب يكشف نوايا الاحتلال الإسرائيلي وداعمه الأميركي لتأبيد الحرب لا إنهائها.

وذهب آخرون إلى أن هذا الشرط يستهدف "نزع إرادة القتال" لدى الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى أن فقدان الإرادة هو الخطر الحقيقي، وأن السلاح يمكن تعويضه، لكن الإرادة الفلسطينية إذا هُزمت فلا سبيل لتعويضها.

وأكدوا أن ما كسر صورة "الجيش الذي لا يُقهر" يوم 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم يكن السلاح النوعي، بل العقلية الفلسطينية والإرادة الصلبة التي استطاعت قهر الدبابات الإسرائيلية من طراز "ميركافا" وسحق أسطورة إسرائيل العسكرية.

كما أثنى مغردون على دور السلاح الخفيف الذي تملكه المقاومة بغزة في حماية الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، مشيرين إلى أنه هو ما منع المستوطنين من سرقة الأراضي وحرق البيوت وتسميم الماشية. وأكدوا أن هذا السلاح هو ما يردع جيش الاحتلال من اقتحام البيوت ومصادرة الحريات الشخصية، ويمنح الفلسطينيين حدًا أدنى من الأمان في مواجهة ما وصفوه بالعدوان المستمر.

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ورأى العديد من المغردين أن السلاح الفلسطيني في غزة ليس مجرد أدوات للدفاع عن النفس، بل هو رمز للصمود والمقاومة وحماية الكرامة. وعبّروا عن خشيتهم من أن المطالبات بنزع السلاح تهدف إلى كسر إرادة الفلسطينيين وليس فقط نزع أدوات دفاعهم.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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