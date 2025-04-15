نحو ألفي مستوطن يستبيحون الأقصى وبن غفير يقتحم المسجد الإبراهيمي

واصل مئات المستوطنين استباحة المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي، فيما قالت مصادر للجزيرة إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وقالت محافظة القدس إن 1732 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء وسط تشديدات أمنية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر للجزيرة إن المستوطنين تجولوا في باحات الأقصى بطريقة استفزازية، وأدى بعضهم صلوات تلمودية.

وجاءت الاقتحامات إثر دعوات أطلقتها ما تعرف بجماعات جبل الهيكل الاستيطانية المتطرفة مع احتفال اليهود بعيد الفصح.

وفي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، اقتحم المستوطنون المسجد الإبراهيمي بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تحت حماية قوات الاحتلال.

وعززت قوات الاحتلال انتشارها في محيط البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي، وأغلقت المداخل المؤدية إلى المسجد ومحيطه أمام الفلسطينيين.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة لتأمين احتفالات المستوطنين بعيد الفصح.

في الوقت نفسه، اقتحم مستوطنون منطقة أبو هلال في مدينة دورا جنوبي الخليل، حيث دهموا منطقة قريبة من معسكر المجنوني التابع لقوات الاحتلال ونصبوا خياما في المكان.

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ويأتي هذا الاقتحام استمرارا لسلسلة ينفذها مستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بمناسبة عيد الفصح اليهودي.