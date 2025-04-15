نتنياهو يزور شمال قطاع غزة ويتوعد حماس

قالت القناة 14 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار اليوم الثلاثاء شمالي قطاع غزة، وتوعد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتلقي المزيد من الضربات.

وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن نتنياهو أجرى اليوم زيارة ميدانية للجيش في شمالي قطاع غزة برفقة رئيس الدفاع يسرائيل كاتس.

وأضاف البيان أن نتنياهو قال للجيش إن "حماس ستستمر في تلقي المزيد من الضربات".

وأكد نتنياهو -وفقا للبيان- أنه سيمضي قدما في إطلاق المحتجزين وتحقيق كل أهداف الحرب، مشددا على أن إسرائيل تحارب من أجل وجودها ومستقبلها.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة تجمع نتنياهو بوزير الدفاع من شمالي قطاع غزة في هذه الزيارة المفاجئة التي أحيطت بسرية بالغة، ولم يعلن عنها إلا بعد انتهائها.

من ناحيته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير زار حي الشجاعية شرق مدينة غزة وصدق "على خطط عسكرية هجومية ودفاعية لاستمرار القتال".

وخلال الزيارة، قال زامير إن "قوات الجيش تقود حربا متعددة الجبهات وتعمل وفق اعتبارات عملياتية فقط"، مضيفا أن هدف الحرب في غزة هو الدفاع عن إسرائيل وإعادة المخطوفين وإخضاع حماس، على حد زعمه.

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وبدعم أميركي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر في وجه المساعدات الإنسانية.