1000 مستوطن يقتحمون الأقصى في ثالث أيام "عيد الفصح"

أفادت مصادر للجزيرة -صباح اليوم الثلاثاء- باقتحام نحو 1000 مستوطن لباحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، في ظل تصعيد الانتهاكات بحق الحرم القدسي خلال عيد الفصح اليهودي.

ونشرت منصات فلسطينية على مواقع التواصل صباح اليوم مشاهد لاقتحام مستوطنين المسجد الأقصى في ثالث أيام ما يعرف بـ عيد الفصح اليهودي .

#شاهد | أعداد كبيرة من المستوطنين يحتشدون في محيط حائط البراق في ثالث أيام عيد الفصح اليهودي pic.twitter.com/Tf2z8EdwUj — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 15, 2025

ووثقت تلك المشاهد المصورة عملية الاقتحام بحماية قوات الاحتلال في باحات الأقصى، في حين أظهرت أخرى مستوطنين يؤدون الرقص والغناء قرب باب الأسباط.

وأمس، حذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمدينة القدس المحتلة من تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق المسجد الأقصى خلال عيد الفصح، ووصفها بغير المسبوقة.

كما أدان المجلس تمكين شرطة الاحتلال المتطرفين المقتحمين للأقصى، وإعطاءهم الحرية الكاملة للقيام بطقوسهم المختلفة داخله، بالإضافة إلى استهدافها العاملين في دائرة الأوقاف وخطباء المسجد الأقصى، وملاحقتهم.

وقد وثّقت منصات محلية فلسطينية، أمس، محاولة أحد المستوطنين دخول المسجد الأقصى حاملا قربانا، تزامنا مع احتفالات اليوم الثاني من عيد الفصح.

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وفي وقت مبكر من صباح أمس، اقتحم مئات المستوطنين باحات الأقصى، وأدّوا رقصات استفزازية قرب أبواب المسجد الشريف بالبلدة القديمة في القدس، بحسب بيان لمحافظة القدس.

وكانت سلطات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة على الفلسطينيين في محيط المسجد المبارك، منها منعهم من دخوله خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وحجز هويات بعضهم.

ويترافق ذلك مع الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى لمواجهة تصعيد الجماعات المتطرفة خلال عيد الفصح اليهودي، الذي يمتد حتى الأحد الموافق 20 أبريل/نيسان الجاري.