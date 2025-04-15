لإصلاح العلاقات.. جنوب أفريقيا تعين مبعوثا خاصا للتفاوض مع إدارة ترامب

عيّن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الاثنين، نائب وزير المالية السابق مسيبيسي جوناس مبعوثا خاصا له ولحكومته إلى الولايات المتحدة لإعادة بناء العلاقات التي توترت بشدة بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

وقال مكتب الرئيس رامافوزا إن جوناس بوصفه مبعوثا جديدا سيقود مفاوضات مع المسؤولين الأميركيين من أجل تحسين العلاقات السياسية والتجارية، وستكون وظيفته مختلفة عن منصب السفير.

وأضاف مكتب الرئيس، في بيان، أن جوناس مكلف بمسؤولية النهوض بالأولويات الدبلوماسية والتجارية والثنائية لبلاده.

وسبق للمبعوث الجديد أن عمل نائبا لوزير المالية بين عامي 2014 و2017، وكان جادا وصريحا في انتقاد حكومة جاكوب زوما، ويعمل على مكافحة الفساد واستغلال النفوذ في دوائر الدولة.

ومنذ عودة ترامب إلى الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، توترت العلاقة بين واشنطن وجنوب أفريقيا، الأمر الذي تسبب في توقيف المساعدات وطرد السفير من الولايات المتحدة.

واتهم ترامب جنوب أفريقيا بإساءة معاملة الأقلية البيضاء في البلاد، كما انتقد سياساتها الخارجية واعتبرها مناهضة لأميركا.

واستمر ترامب في انتقاداته عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" نهاية الأسبوع الماضي، قال فيه إن الولايات المتحدة لا ترغب في حضور قمة مجموعة العشرين لهذا العام إذا تم تنظيمها في جنوب أفريقيا كما هو مقرر.

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وفي أكثر من مرة قالت حكومة جنوب أفريقيا إنها تأمل في إصلاح العلاقة مع الولايات المتحدة، وأعلن الرئيس رامافوزا أنه مستعد لشرح وجهة نظره إلى الرئيس ترامب.