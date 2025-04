حمل محسن مهداوي ابن الضفة الغربية أوراقه وتوجه إلى مكتب الهجرة في وايت ريفر بولاية فيرمونت الأميركية آملا نيل الجنسية التي انتظرها 10 سنوات، لكن ما وجده بانتظاره كان خارج توقعاته وربما خارج المنطق.

لقد كانت المقابلة -التي كانت مقررة لمهداوي مع مكتب الهجرة- الخطوة الأخيرة في طريقه الطويل للحصول على الجنسية، بعد أن امتلك قبل 10 سنوات البطاقة الخضراء التي تعني إقامة شرعية دائمة في الولايات المتحدة.

وراجع الشاب الفلسطيني أوراقه جيدا وتأكد من اكتمالها، وظن أنه حاصل لا محالة على جنسية أكبر دولة في العالم لينهي سنوات من الشتات الذي نكب به الاحتلال الإسرائيلي ملايين من أبناء فلسطين، لكن تبين أنه لم يدرك ما جرى في نهر الهجرة مؤخرا من مياه جديدة وآسنة في آن.

ووصل مهداوي إلى المقر لكنه لم يجد موظفين يراجعون أوراقه ويعتمدون خطوته الأخيرة للحصول على الجنسية، وإنما وجد ما لم يكن في الحسبان.

EXCLUSIVE FOOTAGE: Columbia student and Palestinian Mohsen Madawi was just arrested during a visit to the immigration office here in Colchester, VT. More to follow. Footage by: Christopher Helali pic.twitter.com/I9JvPS2DLn

— Christopher Helali (@ChrisHelali) April 14, 2025