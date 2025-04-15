غارات أميركية على الجوف ومأرب باليمن

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) أن غارات أميركية استهدفت عددا من المناطق في محافظة الجوف شمالي البلاد ومأرب بالوسط.

وأوضحت المصادر أن الغارات الأميركية استهدفت الجحف والقدير بمحافظة الجوف، ومديرية بمحافظة مأرب.

وأكد الحوثيون -في وقت سابق- أن 15 غارة أميركية استهدفت مديريتي رغوان ومدغل في مأرب.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، استهدفت الولايات المتحدة الأميركية مواقع في اليمن بمئات الغارات، مما أدى لمقتل 123 مدنيا وإصابة 247 آخرين على الأقل، غالبيتهم أطفال ونساء، حسب بيانات لجماعة الحوثيين.

وتأتي تلك الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد الحوثيين، وهدد بـ"القضاء تماما" على الجماعة.

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف إسرائيل منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.