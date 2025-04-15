عاجل| رئاسة المالديف: الرئيس يصدق على قرار يحظر دخول الإسرائيليين إلى البلاد

صادق رئيس المالديف محمد معز اليوم الثلاثاء على قرار يحظر دخول الإسرائيليين إلى البلاد. وقالت رئاسة المالديف في بيان إن منع دخول الإسرائيليين يعكس موقف جزر الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي ردا على الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأضاف البيان الرئاسي أن المالديف تواصل الدعوة إلى المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي التي تمارسها إسرائيل وإدانة أفعالها

التفاصيل بعد قليل..