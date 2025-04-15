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عاجل | الرئاسة الفرنسية: قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا
15/4/2025
عاجل | الرئاسة الفرنسية: قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا
عاجل | الرئاسة الفرنسية: استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور
عاجل | الرئاسة الفرنسية: قرار الجزائر الذي يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية غير مبرر وغير مفهوم
عاجل | الرئاسة الفرنسية: نحن على علم بقرار الجزائر طرد موظفين دبلوماسيين عاملين في السفارة الفرنسية بالجزائر
عاجل | الرئاسة الفرنسية: من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة