أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بالمجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأميركية بعد قصف مباشر استهدف مكان وجودهم في قطاع غزة.

وأضاف -في منشور على تليغرام- أن كتائب القسام لا تزال تحاول الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضح أبو عبيدة أن تقديراتهم تشير إلى أن "جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".

وتزامنا مع هذا الإعلان، بثت كتائب القسام رسالة مصورة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين قالت فيها: "كونوا مستعدين. قريبا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء".

وأضافت أن "قيادتكم وقّعت على قرار إعدام الأسرى وجهزوا أماكن دفنهم".

يأتي هذا بعدما بثت الكتائب يوم السبت الماضي تسجيلا مصورا لألكسندر يناشد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب التدخل للإفراج عنه ويتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الأسرى في غزة.

وكان هذا ثاني تسجيل مصور له بعدما ظهر في تسجيل بثته الكتائب يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قال فيه إنه لا يريد أن يكون مصيره مثل مواطنه الأميركي هيرش غولدبرغ بولين الذي أعلنت كتائب القسام أنه قتل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وكانت حماس قد أعلنت موافقتها على إطلاق ألكسندر إضافة إلى جثث 4 أسرى آخرين، ردا على مقترح أميركي، وذلك بعدما تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار واستأنفت حرب الإبادة في قطاع غزة.